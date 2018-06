Simone Pasquini nominato nuovo direttore generale di Mps Leasing & Factoring

Simone Pasquini, 55 anni, è il nuovo direttore generale di MPS Leasing & Factoring. Lo ha nominato il Consiglio di Amministrazione della banca per i servizi finanziari alle imprese del Gruppo Montepaschi che ha rivolto un sentito ringraziamento all’ex dg Enzo Nicoli, in uscita per raggiungimento dell’anzianità pensionistica, per l’attività svolta in un periodo particolarmente complesso per il settore.

Simone Pasquini, già vice direttore generale vicario e responsabile della direzione crediti di MPS Leasing & Factoring, ha maturato tutta la propria esperienza professionale all’interno del Gruppo Montepaschi, ricoprendo in precedenza vari incarichi di responsabilità in MPS Capital Services, la corporate & investment bank del Gruppo. In particolare, oltre alla direzione del comparto creditizio, ultimo ruolo ricoperto in MPS Capital Services, ha rivestito cariche nell’ambito della segreteria generale, raccolta e tesoreria e risorse umane. Ha sviluppato, inoltre, esperienze di amministratore prestando servizio come consigliere in società partecipate dal Gruppo Montepaschi in vari settori economici.

«E’ per me motivo di grande soddisfazione assumere la guida di MPS Leasing & Factoring – ha dichiarato Simone Pasquini –, una nuova sfida professionale che accolgo con impegno e determinazione. MPS Leasing & Factoring ha una grande squadra di professionisti e rappresenta un’eccellenza nel mercato del credito specializzato in Italia. Sono sicuro che con la collaborazione di tutti i colleghi potremo proseguire nel percorso di crescita intrapreso dalla Banca».

MPS Leasing & Factoring, banca per i servizi finanziari alle imprese, è il centro di specializzato del Gruppo Montepaschi nello sviluppo e nell’offerta di pacchetti integrati di leasing e factoring per le imprese, gli artigiani e i professionisti. La Banca, nata per capitalizzare e sviluppare l’esperienza del Gruppo in questo specifico settore con elementi di innovazione a livello di prodotti, servizi e canali distributivi, si colloca a livello nazionale tra i principali operatori di mercato nei due specifici settori.

Fonte: Monte dei Paschi di Siena - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Siena