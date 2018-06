Tira dritto con il semaforo rosso: motociclista 40enne senza patente multato

Non si è fermato a un semaforo rosso in viale Redi in sella al suo motociclo ma nonostante il tentativo di allontanarsi non è sfuggito una pattuglia della Polizia Municipale. Si tratta di un centauro che ieri sera è stato multato, oltre che per il mancato rispetto del rosso, anche perché guidava con una patente di categoria diversa. È successo ieri intorno alle 23. Una pattuglia dell’Autoreparto stava percorrendo via Maragliano in direzione di via di Novoli quando, all’altezza di viale Redi in direzione piazza Puccini, un motociclista è passato col rosso tagliando la strada all’auto della Polizia Municipale. Il centauro ha proseguito la sua corsa ma gli agenti lo hanno raggiunto e fermato in via Galliano. Dagli accertamenti di rito è emerso che l’uomo, un algerino 40enne, guidava il motociclo di cilindrata 250 cc senza aver conseguito la patente necessaria. Ha mostrato un foglio rosa, risultato però scaduto. L’uomo è stato multato poiché come titolare di patente di categoria B guidava un veicolo per il quale era richiesta la licenza di categoria A2. Per lui sono quindi scattati la multa da 1.001 euro, il ritiro della patente ai fini della sospensione, un verbale da 163 euro per passaggio col rosso e il relativo taglio di 6 punti.

