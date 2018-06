Toscana Pride, la lista civica: "Poggibonsi ritiri il patrocinio"

Anche quest’anno il Comune di Poggibonsi darà il proprio Patrocinio al Toscana Pride, manifestazione dell’orgoglio gay che si terrà il 16 Giugno a Siena in Piazza del Campo.

Siamo stati e resteremo contrari a concedere il Patrocinio a tale manifestazione perché lo riteniamo un atto politico divisivo per la nostra città, che è anche fatta di famiglie che nel rispetto dell’amore tra persone dello stesso sesso sono contrarie all’adozione di figli da parte di coppie gay, all’utero in affitto per coppie omosessuali che vogliono crescere figli partoriti da donne che vendono il proprio corpo per qualche spicciolo.

Riteniamo che negare il patrocinio non leda il diritto di nessuno ma anzi garantisca la libertà di manifestare a tutti, associazioni Gay o Associazioni per la Famiglia, senza che il Comune debba appoggiare una sola parte della nostra comunità.

Mentre Poggibonsi concede il patrocinio il comune più importante della Toscana, Firenze, lo nega per il secondo anno.

Chiedere di non concedere il patrocinio non è una richiesta antidemocratica, fascista, sessista, omofoba ma è solo una scelta di buon senso, di democrazia verso chi la pensa diversamente, di unità cittadina. Altrimenti Firenze sarebbe una città omofoba, sessista come tante altre città di questo paese.

Chiediamo al Sindaco Bussagli di ritirare il patrocinio e di partecipare alla manifestazione a Siena con gli amici, la famiglia e parenti ma non con il gonfalone della città.

Lista Civica Insieme Poggibonsi

