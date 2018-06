Use Scotti, un anno incredibile: la festa con la Cena dei Leoni

Torna la grande cena dei Leoni con la quale ogni anno Use, Use Rosa, Biancorosso e Pool Use chiudono la loro stagione. L’appuntamento è per venerdì sera in piazza Farinata (in caso di pioggia la serata si terrà al Palazzo delle Esposizioni) con giocatori, dirigenti, sponsor, autorità, genitori ed atleti a festeggiare insieme la stagione che volge ormai al termine. I motivi di soddisfazione, davvero, non mancano. Su tutti la storica promozione dell’Use Scotti Rosa in serie A1, per non parlare poi dell’ottima stagione della prima squadra maschile, della serie D a gara 3 di finale, del vivaio che, anche quest’anno, ha regalato la gioia della partecipazione alle finali nazionali con l’Under 15 Eccellenza e del minibasket che vanta numeri che pochi possono permettersi a livello toscano.

Come sempre, oltre a questi classici motivi, si cercherà di rendere ancora più coinvolgente la serata con idee nuove. Quest’anno ogni squadra presenterà un breve video sull’annata realizzato dagli stessi giocatori. Graditi ospiti saranno poi i ragazzi bolognesi che sono a Empoli per prendere parte al torneo Ademaro Lombardi in programma venerdi e sabato. Come sempre si prevedono numeri importanti visto che le iscrizioni sono ormai prossime a quota 500 persone.

Fonte: Use Basket Empoli

Tutte le notizie di Basket