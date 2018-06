11 Lune Peccioli, l'economia circolare di Scart tra scenografie e costumi

Cresce l’attesa per la rassegna 11 Lune a Peccioli, che nella splendia cornice dell’Anfiteatro Fonte Mazzola delizierà le serate di luglio con eventi musicali e teatrali di assoluto interesse. Fra questi spicca senz’altro lo spettacolo Moulin Rouge, che grazie alla partnership con il Gruppo Hera si arricchirà di importanti contenuti sostenibili. Scenografie e costumi dello spettacolo, infatti, saranno realizzati con materiali di scarto nell’ambito di SCART, un progetto che declina anche nell’arte l’impegno della multiutility a favore dell’economia circolare. L’intervento, che si ripeterà in forme diverse anche per la rappresentazione della Tosca, si aggiunge così alle tante iniziative cui SCART continua a dare vita sul territorio pisano e anche altrove.

Nato vent’anni fa all’interno di Waste Recycling, società da sempre impegnata nel trattamento dei rifiuti industriali e poi entrata a far parte del Gruppo Hera, SCART si è già misurato più volte con esperienze musico-teatrali di livello, curando gli allestimenti di alcune fra le più importanti opere della tradizione lirica italiana ed europea, come il Flauto Magico, la Cavalleria Rusticana o il Barbiere di Siviglia, andate in scena anche in Toscana.

Un mix di creatività e sostenibilità che ha saputo, nel tempo, guadagnarsi anche altri palcoscenici di prestigio e risonanza, consolidando la propria collaborazione con XFactor e anche con il Teatro del Silenzio di Andrea Bocelli, per i cui spettacoli a Lajatico SCART ha realizzato centinaia di costumi e accessori. In meno di un anno, inoltre, SCART ha toccato con una propria mostra itinerante le città di Ravenna, Imola, Modena, Udine, Bologna e, recentemente, Pisa, presso la Camera di Commercio. Sono state così valorizzate le collaborazioni con gli studenti e i professori delle Accademie di Belle Arti di Firenze e di Bologna, ma anche con artisti e critici di fama internazionale.

Forte di una collezione d’arte che contempla oltre 900 pezzi tra costumi di scena, quadri, sculture, elementi di arredo, strumenti musicali, abiti e lampade, SCART partecipa così con entusiasmo anche alla rassegna 11 Lune a Peccioli, dando ulteriore testimonianza della propria vocazione all’eccellenza e al radicamento territoriale. Come già in passato, anche in questo caso l’obiettivo di SCART è quello di proporsi come strumento di grande valore etico ed estetico per incentivare comportamenti responsabili in materia ambientale e favorire una cultura della sostenibilità che rilanci in forme nuove la mission e i valori del Gruppo Hera.

Fonte: Waste Recycling

Tutte le notizie di Peccioli