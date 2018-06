Arcenni (Cdx) su Piaggio: "Manderà a casa 66 operai, nessuna difesa dalle istituzioni"

"In cinque mesi la Piaggio manderà a casa 66 operai. Lo riporta la stampa locale. E non c’è da meravigliarsi, purtroppo, dato che da tempo i lavoratori, anche e soprattutto quelli delle aziende dell’indotto, stanno attraversando una stagione difficile. Il polmone motoristico della Valdera si sgonfia sempre di più.

I lavoratori Piaggio oggi sono appena 2500, ma tra questo figurano anche quelli dei comparti Aprilia e Moto Guzzi. Il dato è corretto, ma riguarda il Gruppo Piaggio Italia. Tutto intero.

Le istituzioni locali in tutto questo come difendono gli operai?

Prendere parte alle manifestazioni dei lavoratori è lodevole, ma non quando si avrebbero gli strumenti democratici per far sentire la propria voce.

Per aprire un tavolo di trattativa e confronto per tutelare esclusivamente il bene di tutte quelle famiglie della Valdera a un passo dal baratro.

Con slogan e comizi non si compra il pane.

Pontedera e la Valdera devono evitare la fine del più storico e prestigioso ciclo industriale della nostra Terra. Con ogni mezzo. Di tempo, ormai, ne rimane davvero poco."



Matteo Arcenni, Centrodestra Valdera

