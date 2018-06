Arriva la 'Notturna di San Giovanni', la corsa competitiva più attesa

Arriva il classico appuntamento con la Notturna di San Giovanni, edizione numero 79, la seconda corsa più antica d’Italia. E’ la manifestazione più importante dal punto di vista agonistico a Firenze, sulla distanza di 10 km esatti, tutta pianeggiante per le vie del centro storico di Firenze. L’appuntamento è per sabato sera 16 giugno, con partenza (alle 21) e arrivo in Piazza Duomo. Oltre al percorso di 10 km c’è anche la Family Run di circa 4 km.

La novità di quest’anno è che l’evento è stato inserito nel circuito Run10 k della Fidal Toscana, che comprende una serie di otto manifestazioni, su pista e su strada, tutte sulla distanza dei 10 chilometri perfettamente misurati e omologati, al termine del quale verrà stilata una graduatoria a premi derivata dalle migliori tre performance cronometriche di ognuno nelle gare del circuito e saranno premiati i primi 10 della classifica generale e premiazioni alla fine del circuito anche per il primo di ciascuna categoria federale Master sia maschile che femminile. La gara consente quindi di inserire il proprio riscontro cronometrico nelle graduatorie Fidal per i 10 km di corsa su strada.

L’organizzazione è curata da Firenze Marathon in collaborazione con Atletica Firenze Marathon e il patrocinio del Comune di Firenze. L’evento è stato presentato oggi in Palazzo Vecchio alla presenza dell’assessore allo sport Andrea Vannucci e di Giancarlo Romiti, presidente di Firenze Marathon.

Sono previsti circa 3000 podisti al via. L’evento si svolge come da tradizione nell’ultimo sabato prima della Festa del Santo Patrono di Firenze, San Giovanni Battista, festa che culminerà con i tradizionali “Fochi” d’artificio il 24 giugno. Saranno circa 250 i volontari di Firenze Marathon a presidiare il percorso e ad assistere i podisti prima, durante e dopo la gara.

A tutti i partecipanti verrà la ormai tradizionale maglia ricordo Asics dipinta da un’artista fiorentino. La maglia è stata svelata oggi nel corso della presentazione. L’onere e l’onore è toccato a Giovanni Giusti, rappresentante del Gruppo Donatello che da anni collabora con Firenze Marathon.

Asics, main sponsor di Firenze Marathon, integrerà con proprio materiale tecnico anche i premi per i migliori atleti partecipanti (saranno premiati complessivamente oltre 200 atleti).



IL VILLAGGIO E ALTRE INFO UTILI

In piazza Duomo nel pomeriggio che precede la gara sarà allestito il Villaggio con numerosi stand, tra cui quello del named sponsor dell’evento, Huawei, l’azienda leader mondiale nella telefonia mobile.

A disposizione degli atleti stand per servizio massaggi gratuito prima e dopo la gara a cura di Pharmanutra con prodotti Cetilar.



Pacchetti specifici e offerte speciali turistiche e di soggiorno sono stati messi a punto dall’agenzia di viaggi ufficiale di Firenze Marathon, Albatravel (consultare sito www.firenzemarathon.it.)

Come da tradizione consolidata, anche l’Esercito Italiano sarà presente alla 79esima edizione della Notturna di San Giovanni.con uno stand promozionale in piazza San Giovanni nei pressi del Battistero. In particolare, l'Istituto Geografico Militare allestirà, in piazza del Duomo, un dispositivo promozionale che garantirà informazioni sui concorsi in atto relativamente alle diverse opportunità di reclutamento offerte dalla Forza Armata. Inoltre, l'Associazione Sportiva Divisione Friuli parteciperà alla gara podistica con 25 militari che correranno sulle strade fiorentine.

I punti ristoro saranno a cura di Enervit, acqua San Benedetto e prodotti Conad. Sarà presente anche lo stand di Universo Sport, che è partner ufficiale per i punti di iscrizione in città.

Anche Technogym e In tempo, official sponsor, saranno presenti. Animazione sul palco a cura di Lady Radio.



ISCRIZIONI: PER LA COMPETITIVA CHIUDONO VENERDI’ 15

Si ricorda che le iscrizioni alla Notturna per quanto riguarda il percorso agonistico di 10 km si chiudono improrogabilmente venerdì 15 giugno alle 18 (salvo esaurimento dei pettorali di gara). Dopodichè ci si potrà iscrivere, anche in piazza prima del via, ma solo per la Family Run di 4 km, anche in questo caso salvo esaurimento pettorali, anche fino ad un’ora prima della partenza.

Le iscrizioni on line (tramite il circuito EnterNow a cui si accede anche dal sito www.firenzemarathon.it) che si chiuderanno alla mezzanotte di giovedì 14 giugno.

Chi si è iscritto online o tramite fax o e-mail alla Notturna di San Giovanni può ritirare il pettorale di gara presso gli uffici di Firenze Marathon in viale Fanti 2 presso l’Asics Firenze Marathon Stadium, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Chi non avesse tempo per farlo lo può anche ritirare direttamente in Piazza Duomo il giorno della gara a partire dalle 18. La maglietta invece potrà essere ritirata come sempre in piazza dopo la gara mostrando il pettorale.



Punti di Iscrizioni sia per competitiva che Family Run:

L’Isolotto dello Sport, via dell’Argingrosso 69 a/b, Tel. e Fax: 055/7331055

Training Consultant, Via Fra Giovanni Angelico, 6 - Tel:055/6236163

Firenze Marathon, V.le M.Fanti 2- Tel:055/5522957 Fax: 055/5536823, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00

oppure tramite fax o email unitamente al relativo pagamento sul c/c postale n°1822914 intestato a Firenze Marathon o bonifico IBAN: IT 12 P 01030 02845 000000908823 BIC: PASCIT M 1 W 19

Le iscrizioni on line sul sito www.firenzemarathon.it e su enternow sono possibili fino alla mezzanotte di giovedì 14 maggio. Quelle negli store fino alle 18 della sera del venerdì 15.

Training consultant curerà come sempre il servizio di pacer, con tre squadre per ritmi di 5’ al km, 5’30” al km e 6 al km. Gli assistenti di gara partiranno insieme ai top runners e si faranno raggiungere nel primo chilometro. Si consiglia di non aver fretta di agganciare il gruppo, piuttosto di riprenderli progressivamente.

La Fulvio Massini Consulenti Sportivi, inoltre curerà, per chi lo vorrà, il riscaldamento pregara; e ancora, come iniziativa aggiuntiva,

Inoltre organizza per l’indomani, la domenica dopo la gara, un suggestivo allenamento collettivo di circa 13 chilometri sui saliscendi intorno a Fiesole, lungo La via degli Dei. Il ritrovo è alle 8.30 in Piazza Mino da Fiesole, da lì trasferimento in auto a Villa Monetti, situata in via dei Bosconi angolo via delle Mulina da dove si partirà per un giro di 10 km che prevederà alcuni tratti della Via degli Dei. Al termine pranzo a sacco nei prati di Vetta Le Croci. Il pranzo potrà anche essere acquistato presso il bar pizzeria Las Vegas. Tutte le info sulla pagina Facebook di Firenze Marathon e sul sito Training Consultant.

COSI’ L’ANNO SCORSO

Arrivo in volata in campo maschile nell’edizione dello scorso anno con Erastus Kipkorir Chirchir della Futura Roma l’aveva spuntata in 32'34" su Josphat Kimutai Koech della Libertas Runners Livorno in 32'37", terzo burundiano dell'Atletica Casone Noceto Joachim Nshimirimana, 32'44". Quarto il greco Ioannis Magkriotelis dell'Isolotto (34'14"). Poi ancora Kenia con Henry Masoi (Atletica Castello, 34'29"). Sesto Hicham Midar della Podistica Castelfranchese (35'05"), davanti a David Fiesoli dell'Aurora Montale, settimo e primo degli italiani e dei toscani in 35'06". A seguire Matteo Cannucci del Fiorino, Andrea Mirandola (Montecatini Marathon) e Marco Rotelli che era stato anche il primo tra i Veterani in 35'23".

Tra le donne podio femminile con Marta Bernardi, triatleta tesserata per Le Panche Castelquarto (38'07") davanti a Margherita Cibei dell'Atletica Alta Toscana (38'20"), terza la pratese Tiziana Gianotti tesserata per l'Atletica Castello (38'44"). Quarta la vincitrice 2016, Anna Spagnoli dell'Edera Forlì che aveva chiuso in 39'30". A seguire Denise Cavallini del Lammari, Chiara Giachi dell'Atletica 2005, Sara Colzi dell'Atletica Prato, Stefania Delbecchi dell'Atletica Vinci, Benedetta Bini dell'Atletica Futura e Laura Chiaramonti della Luivan Settignano.

