Ciaf Estate, attività estive al MuMeLoc. Si allunga l'orario a Bassa

Lunedì 11 giugno inizierà l’attività dei CIAF Estate del Comune di Cerreto Guidi. I Centri Infanzia Adolescenza e Famiglie, come noto, sono rivolti ai bambini residenti nel Comune che abbiano compiuto i 5 anni di età. Sono quattro i CIAF attivi sul territorio: Cerreto Guidi, Bassa, Stabbia e Lazzeretto.

Quest’anno le attività del CIAF di Cerreto Guidi si svolgeranno al Museo, in Piazza Dante Desideri. I bambini avranno a disposizione laboratori didattici e potranno svolgere l’attività all’aperto usufruendo delle strutture adibite dall’Amministrazione in Piazza Desideri.

Tutti i CIAF Estate del Comune di Cerreto Guidi saranno attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 13. Una novità sull’orario riguarda Bassa. “L’Amministrazione - sostiene l’assessore alla Pubblica Istruzione Mariangela Castagnoli - ha accolto le esigenze di quelle famiglie che ci avevano sollecitato, per motivi di lavoro, il prolungamento dell’orario fino alle ore 16. Ovviamente, laddove ci fossero uguali necessità, lavoreremo per il prossimo anno nel cercare di soddisfarle. I CIAF - continua l’assessore - rappresentano un importante servizio sul territorio. L’Amministrazione Comunale con la preziosa collaborazione delle Cooperative La Giostra ed Eskimo a cui è affidata la gestione, presta da sempre molta cura a questi Centri che rappresentano un punto di riferimento per tanti bambini del nostro territorio e per i loro genitori”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa

