Civica benemerenza in memoria di Mario Cari al Palazzo dei Priori

Successo per la civica benemerenza a Mario Cari, conferita alla memoria in una Sala del Maggior Consiglio di Palazzo dei Priori, piena come nelle grandi occasioni. Il riconoscimento è stato consegnato alla moglie di Cari, tra gli iniziatori del Progetto Leonardo, oggi Erasmus Plus, a Volterra. Un riconoscimento implicito anche al Gian Volterra, di cui Cari è stato presidente e fondatore. Dell'associazione era presente il presidente nazionale e quello locale. Molte le testimonianze, fra cui quella del figlio e quella di Klaus Munkwitz, già alto dirigente della Camera dell'Artigianato di Stoccarda. Il Comune di Volterra si appresta ora ad onorare la memoria di Don Ivo Meini, volterrano, vera e propria autorità nel campo della musica sacra e fondatore della Corale Puccini. «Abbiamo deciso di considerare, aldilà dei personaggi, - ha detto il Sindaco marco Buselli - anche i frutti che sono nati nel tempo, per la comunità locale e non solo».

Fonte: Comune di Volterra - Ufficio Stampa

