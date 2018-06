Dall’8 al 14 luglio a Castelfiorentino Camp dedicato alle annate 1998-2002

Con il patrocinio del Comune di Castelfiorentino e in collaborazione con l’Abc Castelfiorentino al via il primo Off Season BasketBall Camp aperto alle annate 1998-2002 e riservato ad un max di 50 ragazzi. Segnatevi la data: 8-14 luglio.

Una settimana di allenamenti con uno staff tecnico davvero di eccezione:

MICHELE CATALANI Resp. Sett. Giovanile Mens Sana Basket – Serie A2

ALESSANDRO MAGRO Ass. Coach Basket Brescia Leonessa – Serie A1

GIACOMO SORRENTINO Prep. Fisico Pallacanestro Trapani – Serie A2

FEDERICO CAMPANELLA Head Coach Montecatini Basketball – Serie B

PIERFRANCESCO BINELLA Head Coach Colle Basket – Serie C

MARCO ARMELLINI Coach Sett. Giovanile Mens Sana Basket – Serie A2

Info e iscrizioni:

info@offseasonbasketballcamp. com

PaginaFb: Off Season Basketball Camp

A breve online anche il sito www.offseasonbasketballcamp. com

Fonte: ABC Castelfiorentino - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Castelfiorentino