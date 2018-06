Empoli Ladies, convocazione in Nazionale per due azzurre

Le ultime attività delle Empoli Ladies.

Convocazioni in Nazionale

Maria Luisa Filangeri e Benedetta Orsi (difensore e attaccante della Prima Squadra dell'Empoli Ladies) sono state convocate dal tecnico Enrico Sbardella per uno stage con la Nazionale Italiana Under 19 che si svolgerà a Coverciano dal 12 al 16 giugno, in vista del Campionato Europeo in programma dal 18 al 31 luglio in Svizzera.

Fase Nazionale Giovanissime

Le Giovanissime dell'Empoli Ladies, guidate da mister Mirko Grilli, saranno presenti al Centro Federale di San Giuliano Terme (PI) nei giorni 9 e 10 giugno per affrontare il nuovo turno della Fase Nazionale. Questo è il calendario delle sfide in programma: Spezia Calcio - Empoli Ladies, 9 giugno ore 18.00 Empoli Ladies - Torino CF, 10 giugno ore 10.00 Empoli Ladies - Juventus FC, 10 giugno ore 15.30 La vincitrice assoluta del girone si qualificherà per la Fase Finale tra le migliori 4 formazioni italiane.

