Sabato 9 e domenica 10 giugno il museo “Casa Pontormo” sarà chiuso al pubblico a causa di un guasto alla rete idrica, già in fase di ripristino. Il problema riguarda una tubazione che si trova in Via Pontorme, nei pressi del civico 97 dove ha sede la casa natale dell’artista Jacopo Carucci, contenente oggetti e opere che rammentano l’espressione del maestro.

Fonte: Acque Spa

