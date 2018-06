I vigili del fuoco di Montecatini Terme sono intervenuti questa mattina presso l'Hotel Terme Pellegrini, in Piazza del Popolo a Montecatini Terme, per un incendio scaturito all'interno della lavanderia. Mentre la squadra ha estinto le fiamme evitando così il propagarsi di quest'ultime ai locali attigui, le 150 persone presenti nella struttura, sono state fatte evacuare precauzionalmente. Non si segnalano danni a persone.

