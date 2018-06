I vigili del fuoco di Siena sono intervenuti intorno alle ore 17,25 in Via Piave a Siena, non distante da porta Camollia, per un principio di incendio scaturito all'interno di una abitazione. Le due persone che si trovavano all'interno hanno respirato un po' di fumo e per questo motivo sono state prese in carico dal personale inviato dal 118 presente sul posto.

