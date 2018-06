A Ingegneria le Robotics Research Jam Sessions, un workshop internazionale per discutere delle frontiere della robotica

Lunedì 11 giugno dalle 14.00 alle 19.00 e martedì 12 giugno, dalle 8.30 alle 12.45, alla Scuola di Ingegneria di Pisa, si terrà il tradizionale evento delle Robotics Research Jam Sessions (RRJS) del Centro di Ricerca “Enrico Piaggio”. La prima edizione delle RRJS si è tenuta nel 2011, in occasione della discussione della tesi di dottorato di studenti in Robotica della Scuola di Ingegneria, quando alcuni illustri scienziati sono stati invitati come membri della commissione di valutazione. In quell’occasione, gli scienziati, assieme ad altri ricercatori, hanno presentato elementi di frontiera della loro ricerca, in uno stile informale e in un clima entusiastico di interazione e discussione che ricorda da vicino quello delle “jam session” musicali.

Quest’anno le RRJS verteranno sui temi di “Haptics and advanced human robot-interaction”, con presentazioni di accademici di fama internazionale sugli aspetti legati alla modellazione del senso del tatto e allo sviluppo di interfacce per la restituzione dell’informazione tattile e di forza in ambienti virtuali, per la robotica assistiva, e la tele-operazione. Uno dei temi cardine è rappresentato dallo studio e sviluppo di mani artificiali, sia per la protesica che per la robotica, e di algoritmi di controllo sensori-motorio di questi sistemi. Altro tema cardine è la robotica collaborativa, ovvero l’interazione uomo-macchina mediata da interfacce di input e di restituzione sensoriale.

A intervenire saranno ricercatori italiani da Centro Piaggio dell’Università di Pisa, Istituto Italiano di Tecnologia, Scuola Superiore S.Anna, Università degli Studi di Napoli Federico II, Università degli Studi di Siena, Politecnico di Milano e ricercatori da tutto il mondo, Koc University di Istanbul, Sorbonne Université di Parigi, Max Planck Institute for Intelligent Systems di Stuttgard, Germania, EPFL di Losanna, CNRS di Rennes, Northwestern University, Rice University, University of California Santa Barbara. L’evento è sponsorizzato dal IEEE Robotics and Automation Society Italian Chapter e dal IEEE Robotics and Automation Society Technical Committee on Haptics.

