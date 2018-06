La Bugia va a scuola e premia gli alunni più fantasiosi

Fine della scuola con sorpresa per i ragazzi della scuola primaria Galileo Galilei di Pistoia. Gli alunni della classe quinta A hanno ospitato i rappresentanti dell'Accademia della Bugia, ricambiando così la visita ricevuta un mese fa a Le Piastre. In quell'occasione gli studenti visitarono il museo della Bugia, cimentandosi nella scrit-tura e nell'illustrazione di alcune brevi storie fantasiose. Ne è nata una sorta di simpatica competizione, con il Magnifico Rettore, Emanuele Begliomini, e la senatrice dell'accademia della Bugia, Elena Becheri, che hanno premiato gli alunni con diplomi e gadget a tema. C'è stato, comunque, un podio sul cui gradino più alto è salita Gaia Cioni che ha disegnato una giovane intenta a sciare sulla neve delle Maldive il 30 febbraio. Una coppia, invece, si è aggiudicata il secondo posto: si tratta di Filippo Cerrone e Dario Corradini che hanno disegnato una macchina intenta a percorrere un tratto di strada mentre rallentava al segnale di pericolo di caduta bambini. Terza, Sara Coppola che ha dichiarato di essersi svegliata con un'improvvisa voglia di uova di Pasqua e così ha dato da mangiare della cioccolata calda alle proprie galline. «Per noi -spiegano Begliomini e Becheri- è impor-tante far conoscere la nostra realtà ai più giovani, facendo comprendere loro la differenza tra Bugia buona, la nostra, e quella ingannevole. I ragazzi sono in grado di sorprendere per la propria fantasia e anche stavolta lo hanno fatto. Ringraziamo maestre è genitori per aver organizzato l'iniziativa. Ci rendiamo disponibili anche per gli anni future e per tutte le scuole del mondo, invitandole a visitare il nostro museo». La classe è stata invitata il prossimo 5 agosto per partecipare al 42° Campionato Italiano della Bugia, in piazza della chiesa a Le Piastre. Chissà che la preparazione ricevuta in questo anno scolastico non porti qualcuno delle Galilei ad aggiudicarsi il premio riservato agli under 14.

Fonte: Accademia della Bugia

