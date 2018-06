La Festa della Cultura San Giovanni Battista arriva alla 7^ edizione

Dopo il successo delle prime sei edizioni del Festival, dedicate alle celebrazioni del Santo Patrono di Firenze, gli ideatori del Festival propongono ancora una volta un nuovo programma ricco di appuntamenti unici all'insegna della commistione tra le varie discipline artistiche ed i luoghi storici della città.

In sette anni il Festival ha fatto esporre 33 artisti, più di 200 opere d’arte sono state create appositamente per esso, si sono tenuti 25 concerti con più di 140 tra cantanti e musicisti. Tutti gli eventi si sono svolti in ben 35 sedi significative della città, non solo le mostre ed i concerti, ma anche visite guidate, conferenze e laboratori.

Quest’anno il calendario comprende sette giorni di eventi: una mostra d’arte sacra contemporanea, tre concerti di musica dall'antico al moderno che vedranno protagonisti alcuni tra i migliori musicisti fiorentini e due messe sacre. Secondo la tradizione della Festa saranno coinvolti sia giovani artisti emergenti che maestri più affermati.

Il Festival ha l’onore di essere ospitato a Palazzo dei Beccai, sede della prestigiosa Accademia delle Arti del Disegno, la più antica accademia al mondo. L’Accademia, che ha concesso il suo patrocinio, ospiterà la mostra, un concerto multimediale sulla nascita dell’opera a Firenze ed una visita guidata con l’opportunità di incontrare i creatori delle opere d’arte.

Due altre visite guidate completeranno questo Sacred Arts Festival, una presso la nuova bottega del famoso Maestro orafo Paolo Penko realizzatore del Fiorino d’Oro e l’altra, per la terza volta, a Santi Apostoli e Biagio, una delle chiese più illustri di Firenze, conosciuta come “il vecchio duomo”.

In questa cornice avranno anche luogo due messe, in italiano ed in inglese, e due concerti: il primo di musica medievale sul tema della luce ed il secondo di musica sacra dal barocco alla contemporaneità. Il toccante e sempre attuale tema della pace ha trovato l’anno scorso realizzazione nella prima mondiale di un “Agnus Dei” commissionato dalla Festa al compositore Frederick Frahm, opera che sarà riproposta quest’anno a Santi Apostoli.

Il Festival beneficia del patrocinio del Comune di Firenze, Rete Toscana Classica, Sacred Art School e della rivista The Florentine.

Il Sacred Arts Festival unisce cittadinanza e turisti in un dialogo creativo e spirituale. Offre eventi speciali in posti unici e, come realtà senza scopo di lucro, supporta iniziative artistiche, chiese ed enti benefici in un comune spirito d’apprezzamento per tutte le espressioni artistiche. Con il tema di quest’anno “Pace, Luce e Speranza” il festival intende costruire ponti attraverso i linguaggi universali di arte e musica.

Fonte: Ufficio Stampa

