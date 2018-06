La Robotica Educativa arriva alla scuola primaria di Nievole

La Robotica Educativa, ossia l’utilizzo dei robot nella didattica, promuove la coniugazione del fare e del pensare attraverso un approccio costruttivista, con il metodo dell’imparare facendo (Learning by Doing). La RE è in grado di potenziare l’apprendimento scolastico, sviluppare una didattica inclusiva, aumentare gli aspetti motivazionali e stimolare la socialità: questa metodologia promuove infatti, le attitudini creative degli alunni nonché la loro capacità di comunicazione, cooperazione e lavoro di gruppo. La sua applicazione sviluppa negli studenti un atteggiamento nuovo e attivo verso le nuove tecnologie. Il fascino che i robot hanno sui bambini fa sì che possano esplorare il campo della matematica, delle scienze ed altro ancora, da una prospettiva divertente, offrendo momenti interessanti e vantaggiosi che derivano dalle caratteristiche del mezzo.

Il progetto, proposto dall’insegnante di classe, che ha effettuato un corso di Alta Formazione sulla Robotica Educativa presso la Scuola Superiore Universitaria S. Anna di Pisa, è stato rivolto agli alunni della classe seconda della scuola primaria Renato Fucini di Nievole e presentato ai genitori, in occasione dell’apertura della scuola per il saluto di fine anno: essi si sono cimentati in gare di Robotica con i propri figli, veri protagonisti della competizione.

L’attività ha coinvolto significativamente i genitori che hanno accolto l’iniziativa con grande entusiasmo e partecipazione.

