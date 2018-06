Le associazioni a Santa Maria a Monte, un bene prezioso

Nel nostro DNA c’è da oltre cento anni un’attenzione e un amore verso le associazioni da quelle del volontariato a quelle sportive passando da quelle culturali. Le prime istituzioni del volontariato risalgono a fine 800 del secolo scorso con le Misericordie di Montecalvoli e di Santa Maria a Monte. Inoltre a Montecalvoli nacquero le prime organizzazioni cooperative del lavoro. Nel novecento nacquero le associazioni sportive, in particolar modo quelle legate al calcio e al ciclismo. Negli anni 70 nacquero le sagre e feste paesane, dalla sagra della patata, a quella della trippa in Cerretti alla Cricca Ponticellese, a San Donato e Montecalvoli. Poi Storie Locali, astrofili Newton, Pergamo d’Oro, Pro loco, insomma a Santa Maria a Monte ci piace lo stare insieme per fare qualcosa per il prossimo e organizzare manifestazioni.

Da sindaco, ogni anno devolverò, in base alle finanze comunali, una cifra per le associazione del territorio. Con la massima trasparenza, pubblicherò sui mezzi di stampa il contributo dato ad ognuna, in base ai loro programmi.

Una collaborazione stretta fra comune e mondo dell’associazionismo, tengo a precisare, con la massima trasparenza, senza avvantaggiare le associazioni “amiche” a discapito delle altre.

Alberto Fausto Vanni, candidato a sindaco lista "L'Idea per Santa Maria a Monte"

