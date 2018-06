'Magic Move': il mondo del fantasy arriva a Parco*Prato coop.fi per la finalissima

Si concluderà sabato 9 e domenica 10 giugno al centro commerciale Parco*Prato coop.fi (via delle Pleiadi 37) la tappa finale di “Magic Move”, l’evento itinerante all’insegna del mondo del fantasy in tutte le sue sfumature per due giornate all’insegna del divertimento, con i draghi, maghi e scenari da sogno. L’evento, che ha già animato i centri commerciali Unicoop Firenze di Empoli, Cascina, Montecatini e Arezzo, ha coinvolto oltre 200 classi elementari del territorio per la realizzazione di illustrazioni di animali fantastici e visto sfilare cosplayer provenienti da tutta la regione per partecipare al contest Cosplay, ottenendo un grande partecipazione.

“In quanto organizzatori di questa manifestazione siamo orgogliosi e soddisfatti dei risultati ottenuti - ha dichiarato Mario Bucca, coordinatore dell’evento. La tappa finale di questo evento (più di 600 progetti arrivati, per un totale di circa 250 bambini partecipanti) significa per noi la conclusione di una grande avventura in cui siamo riusciti a mettere insieme tanti soggetti: dalle associazioni agli enti pubblici, fino alle scuole ma soprattutto le persone, e ci godiamo il risultato di questa sinergia. L’entusiasmo delle persone che sono venute a trovarci dimostra il successo della nostra impresa: coinvolgere un’intera regione nel mondo del genere fantasy, facendo diventare i centri commerciali delle grandi piazze dove divertirsi e confrontarsi in allegria”.

Il programma della quinta tappa

La tappa finale, che si svolgerà presso il Parco*Prato coop.fi (via delle Pleiadi 37) si aprirà nel primo pomeriggio a partire dalle ore 15.00 con giochi e attività rivolte a bambini e ai genitori ambientate in un paese incantato. Si parte con “Gentili a duello tra draghi e unicorni magici”, un luogo dove i draghi si rifiutano di sputare fuoco, e i duelli si combattono a suon di gentilezze! L’evento è curato da La Via dei Colori Onlus. In programma vestizioni con armature, pozioni e incantesimi (partecipazione gratuita). Nel pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 19.00 sarà possibile visitare gratuitamente “La Camera dei Segreti”, realtà interattiva dove i più piccoli potranno immergersi in un mondo fantasy. Una costruzione di 30 mq per più di 3 metri di altezza, dove si potrà entrare in una realtà aumentata, in cui si verrà accolti da un mago e da proiezioni su ogni facciata. Il mago racconterà una storia fantasy totalmente immersiva, realizzata con i disegni di animali fantastici dei bambini che hanno partecipato al concorso Magic Move.

Alle 17.00 si terrà il Magic Move Cosplay, la sfilata degli appassionati che, dall'abbigliamento alle movenze, interpreteranno i protagonisti del cinema e del fumetto (ma non solo). La gara, organizzata da Azione Cosplay Prato, premierà i vincitori per la finalissima con un premio in buoni d’acquisto del valore di 400 euro.

Dopo le 18.00 ci sarà la premiazione del contest artistico per le scuole Magic Move, rivolto a tutte le classi delle scuole primarie con i rispettivi insegnanti, per ridegnare animali fantastici secondo la loro fantasiosa interpretazione. Tutti i progetti presentati (uno a testa per ogni iscritto) saranno raccolti e esposti al pubblico nelle singole sedi. Di questi saranno premiati da una giuria apposita, che terrà di conto anche la preferenza popolare, dieci progetti creativi e altrettante classi. I vincitori si aggiudicheranno un premio di 200 euro l’uno in materiale didattico. Il pubblico avrà due modi di esprimere la propria preferenza, uno on line sui profili social, l’altro durante l’esposizione nelle gallerie commerciali. Per informazioni magicmoveorg@gmail.com.

Radio Toscana è l’emittente ufficiale dell’evento.

Link al trailer https://www.youtube.com/watch?v=LKBCyvVGSro

