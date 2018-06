Nicola Legrottaglie incontra fans e tifosi a Montelupo Fiorentino: serata speciale con La Vigna onlus

Una serata speciale con un ospite d'eccezione: il calciatore Nicola Legrottaglie, ex difensore di Juventus e Milan, incontrerà i tifosi lunedì 11 giugno alle 19 nella sede dell'associazione La Vigna onlus di via Urbania 8 a Montelupo Fiorentino (zona artigianale Pratella). L'evento è a ingresso libero, per info 328/8839157.

Nell'incontro 'Impariamo dai Campioni', Legrottaglie racconterà la sua storia, condividerà la propria esperienza di vita con l’obiettivo di dimostrare come gli insegnamenti dello sport si possano applicare alla vita di tutti i giorni. Saranno presentati i suoi libri, tra cui l'ultimo 'L'amore vince tutto. La fede spalanca il mio cuore ogni giorno di più'; al termine della serata verrà offerto un aperitivo ai presenti e sarà possibile farsi fare un autografo o una foto con il calciatore.

La Vigna è presente da vari anni sul territorio. organizza periodicamente incontri di natura culturale, spirituale, tavole rotonde, concerti, e quanto possa essere formativo per i giovani, e possa essere motivo di aggregazione. Il percorso che abbiamo fatto durante le varie attività dell’Associazione ha portato ognuno di noi ad affrontare la vita in modo ottimista e positivo, ci ha equipaggiato ad essere flessibili ai cambiamenti della vita che spesso ha riservato anche difficoltà e stress.

Abbiamo imparato il giusto approccio alla vita con l’amore e la positività, la giusta autostima, lavorando sui nostri punti deboli fino a renderli dei punti di forza, valorizzando i nostri talenti e capacità, fino al raggiungimento di quella stabilità, emotiva ed interiore per saper gestire situazioni di difficoltà, inconvenienti, circostanze negative, per arrivare, al traguardo della gara della vita, con la vittoria.

Tutto ciò ha portato in noi un equilibrio interiore, raggiungendo una serenità ed una fiducia in noi stessi con effetti positivi sulla nostra psiche, salute e felicità personale. Altro scopo di pari importanza è quello di aiutare le famiglie che si trovano in stato di temporanea indigenza.

Stabilitasi nella sede operativa di Via Urbania, nell'area artigianale di Montelupo Fiorentino, questa associazione ha dato vita, in collaborazione con la Fondazione Banco Alimentare, ad una periodica distribuzione di generi alimentari e di prima necessità, alle famiglie che sono venute a trovarsi in stato di necessità. Ridare speranza a quanti l'hanno persa e dare una visione di futuro ai giovani che si affacciano oggi alla vita.

Per essere informati sugli eventi contattare il 328/8839157.