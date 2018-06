Note di Wine, di là del ponte di Castelfiorentino ritorna l'evento solidale

Una serata da trascorrere in allegria, con musica, cibo e un’ampia scelta di vini. E’ questo il tris vincente di “Note di Wine”, manifestazione solidale giunta alla 4° edizione che si svolgerà nella centralissima Piazza Grandi a Castelfiorentino (FI) sabato 16 giugno 2018, con inizio alle 17.30. Organizzata dagli esercenti di via Benozzo Gozzoli e Piazza Grandi in collaborazione con l’Associazione del CCN “Tre Piazze“ e il Comune di Castelfiorentino, la festa conferma il format ormai collaudato di evento musical-enogastronomico nell’area “al di là del ponte” (secondo un’espressione ben nota agli abitanti del borgo valdelsano) con l’obiettivo nobile di raccogliere fondi per iniziative benefiche, progetti educativi, attività svolte dalle associazioni di volontariato.

Un obiettivo pienamente raggiunto nelle prime edizioni, se si considera che in tre anni sono stati raccolti quasi 10.000 euro.

Il “via” alla manifestazione sarà dato come di consueto nel pomeriggio (ore 17.30) con una degustazione di pasta fritta accompagnata dai vini delle principali aziende vitivinicole della Valdelsa (undici le aziende presenti con i loro corner di degustazione all’interno dello stand allestito su un lato della piazza), le quali proporranno ai visitatori un’ampia selezione di rossi e di bianchi.

A seguire, l’esecuzione di un saggio di percussioni della Scuola di Musica e la partecipazione de “La Bandaccia”, molto conosciuta in tutta la Valdelsa, con i suoi ritmi trascinanti e la proverbiale allegria.

Alle ore 20.15 cena accompagnata da vini locali. Il menu prevede come primi piatti il risotto con verdure di stagione e curcuma e pasta alla “crudaiola”, come secondo piatto la grigliata mista di carne con fagioli cotti in forno e per finire cantuccini e gelato. Il costo della cena è di 15 euro (8 euro per i bambini) e le prenotazioni vengono raccolte da Panificio Panchetti, Macelleria Enzo, Ama Edicola e Bar Italia.

All’iniziativa collaborano anche i ragazzi della Casa Famiglia, alla quale sarà dato un piccolo contributo.

ll ricavato della cena sarà devoluto alla Parrocchia di Santa Maria della Marca, alla Scuola di Musica, alla Prociv Arci Castelfiorentino, all’AVIS e alla Filarmonica “G. Verdi”, la quale alle 21.30 si esibirà in concerto, eseguendo otto brani musicali.

“Sono ormai quattro anni - sottolinea l’Assessore al Commercio, Gianluca D’Alessio – che organizziamo questa bella festa “al di là del ponte”, un’occasione anche per condividere le finalità sociali delle associazioni alle quali viene destinato il ricavato della manifestazione. Un appuntamento sempre più sentito da parte della popolazione, attestato dal fatto che lo scorso anno alla cena erano presenti oltre 500 persone, occupando praticamente l’intera piazza. Un ringraziamento mi sento di esprimerlo nei confronti dei tanti volontari che collaborano all’organizzazione e all’allestimento della serata, insieme ai fornitori, ai commercianti e ai titolari delle cantine e delle aziende agricole che hanno colto fin dall’inizio questa opportunità anche per promuovere i loro prodotti”.

Queste le aziende vitivinicole presenti allo stand di degustazione: Cantina sociale Certaldo, Cantina sociale Colli fiorentini, azienda agricola Fornai, azienda agraria La Poggiarella, Castello di Oliveto, azienda agricola f.lli Fulignati, Santa Lucia vini Gasparri, vini Tamburini Emanuela, azienda agricola Coiano, azienda agricola Le Macchie, Azienda agricola Coppi Lon.

Per ulteriori informazioni sulla serata: Giovanni 331.9303075.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa

