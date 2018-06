Nuovi autobus, Xekalos all’Assessore Giorgetti: "Perché non presenta il piano di riorganizzazione Tpl?"

“Se non siamo informati è perché l’assessore continua a non venire ne in commissione ne in consiglio comunale a presentare il piano. Noi lo stiamo chiedendo da oltre un mese, cioè il tempo trascorso da quando venne la prima ed unica volta a parlarne.

Non credo sia il caso di lodarsi del fatto che sia finalmente quasi pronto, dal momento che fra tre settimane, o poco più, il servizio del tpl dovrà partire insieme alla linea 3 della Tramvia. Un’amministrazione comunale veramente seria e responsabile – prosegue la capogruppo del Movimento 5 Stelle Arianna Xekalos – avrebbe definito questo piano già un anno prima per trovarsi oggi a dover risolvere le ultime eventuali problematiche. Ormai però lo sappiamo, questa amministrazione agisce per tappare i buchi e risolvere i problemi sempre all’ultimo momento, magari creati dalle scelte di quest’ultima.

L’assessore prima di parlare delle altre città si informi su quello che fanno altrimenti rischia di fare gaffe. A Roma – conclude Arianna Xekalos – stanno per entrare in funzione 320 nuovi autobus per rinnovare una flotta vecchia, la cui anzianità deriva dalle scelte irresponsabili delle precedenti Amministrazioni, che guarda caso erano a guida Pd”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

