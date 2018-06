Ospedale di Fucecchio, nasce la strada di collegamento con via Sottovalle

Sono partiti in questi giorni i lavori per la realizzazione della strada di collegamento tra l’Ospedale San Pietro Igneo di Fucecchio e via Sottovalle.

“Dopo gli investimenti della Regione Toscana per il Cesat, centro di ortopedia artroprotesica, arrivano altri investimenti per il nostro ospedale – commenta il sindaco Alessio Spinelli-. Sono stati stanziati dall’Asl Toscana Centro oltre 500 mila euro per una serie di interventi che comprendono anche la realizzazione della strada di collegamento che permetterà a tutti i mezzi di servizio di arrivare al polo ospedaliero direttamente da Via Sottovalle, evitando di transitare dal centro e riducendo così i flussi di traffico su queste strade. E’ fondamentale continuare ad investire per migliorare il nostro centro storico e soprattutto valorizzare un’eccellenza sanitaria toscana nel panorama nazionale della medicina”.

La creazione di questa nuova viabilità, esclusivamente riservata ai veicoli di servizio, eviterà che alcuni mezzi pesanti, come quelli dell’Estar (Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale), transitino dal centro cittadino. Si tratta di un’opera che avrà quindi una funzione pratica ma che sarà accompagnata anche da un miglioramento estetico dell’intera area tergale della struttura ospedaliera con il rifacimento della facciata antistante il camminamento pedonale che dal nuovo parcheggio e dagli ascensori conduce alla portineria del San Pietro Igneo. Contemporaneamente a questi lavori, sempre l’Asl sta realizzando nell’area dell’ospedale anche il consolidamento del terrapieno via Sbrilli e via Sottovalle. Tutti gli interventi si concluderanno entro la fine dell’estate.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Fucecchio