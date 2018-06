Una preziosa occasione per due alunne del liceo Marconi per 'crescere tra le righe'

Giovedì 24 maggio scorso a Bagnaia (Siena) ha preso il via il convegno “Crescere tra le righe”, organizzato dall'Osservatorio Giovani-Editori, destinato a durare per i due giorni successivi, e due alunne del liceo “G.Marconi”, Marianna Mangano e Beatrice Olmi, rispettivamente di 3I e 3D, sono state invitate a partecipare. A questo incontro erano presenti 22 relatori, 9 moderatori di fama internazionale a confronto con 300 studenti di scuole che hanno aderito, come il liceo sanminiatese, all'iniziativa del ''Quotidiano in Classe''. Il tema principale è stato il ruolo del giornalismo di qualità nell'era digitale, per contrastare il dilagare delle Fake News. Ma non sono mancati dibattiti sui social networks e media literacy tenuti dai direttori dei principali quotidiani americani come Dean Baquet ( New York Times) Gerard Baker ( Wall Street Journal) e Martin Baron ( Washington Post). Presenti anche i rappresentanti delle divisioni news di Google, Facebook e Twitter. Sul palco sono saliti anche big dell'editoria italiana come Urbano Cairo, presidente e a.d. di Rcs Mediagroup, John Elkann, presidente e a.d. Di Exor, Maurizio Molinari, direttore de ''La Stampa'' e Virman Cusenza , direttore del '' Messaggero''. Il tutto condotto dal vicedirettore del ''Corriere della Sera'' Massimo Gramellini e dalla giornalista di Sky TG24 Stefania Pinna. Le studentesse marconiane hanno condiviso questa importante esperienza con tanti ragazzi provenienti da tutte le scuole d'Italia che, interessati e incuriositi, non hanno esitato a fare domande anche ''scomode'' ai giornalisti. L'ambiente – secondo quanto riferito dalle due studentesse- era accogliente ed ha contribuito a rendere stimolante e significativo il confronto. Tutti sono, inoltre, rimasti piacevolmente colpiti dalla presenza di Andrea Bocelli che, oltre a cantare alcune delle sue canzoni più famose, ha parlato della sua fondazione che lavora per aiutare le persone in difficoltà.

<< Questo incontro – affermano Marianna e Beatrice - ci ha aperto gli occhi e spronato a leggere con più attenzione i giornali e a fuggire alle così dette ''bufale”>>.

