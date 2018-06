Ready, Study, Go! Fondazione CariPt lancia le borse di studio per progetti all'estero

Considerando quello dell’istruzione un diritto primario e fondamentale, la Fondazione Caript si impegna per contribuire a migliorare la qualità della formazione scolastica e accademica per gli studenti della provincia di Pistoia. Sono due, infatti, i progetti attualmente in corso dedicati proprio al settore educativo: le Borse di studio Fondazione Caript e il bando Ready, Study, Go!, che si inseriscono nel complesso degli interventi destinati al settore dell’istruzione e della formazione per il quale la Fondazione ha previsto per il 2018 un investimento totale di 860mila euro.

BORSE DI STUDIO FONDAZIONE CARIPT – VII edizione

Anche per questa edizione la Fondazione mette a disposizione di studenti meritevoli residenti nella provincia di Pistoia 200 borse di studio destinate all’acquisto di testi scolastici, alla copertura delle tasse universitarie e in generale al sostenimento di tutte le spese direttamente o indirettamente necessarie allo svolgimento dell’attività formativa. L’iniziativa, in collaborazione con la Caritas Diocesana di Pistoia e di Pescia, ha l’obiettivo di dare a tutti i giovani residenti nella provincia di Pistoia, qualunque sia la loro cittadinanza, la possibilità di proseguire e completare il loro percorso di studi.

L’importo delle borse è di € 500 per gli studenti delle scuole medie, € 700 per quelli delle scuole superiori ed € 900 per gli universitari.

Per poter presentare domanda occorre possedere una certificazione ISEE non superiore ai 12mila euro, avere una media di almeno 7/10 (per gli studenti delle medie e delle superiori), aver conseguito la maturità con la votazione di almeno 80/100 (per chi si iscrive al primo anno di università) o aver sostenuto gli esami previsti dal piano di studi con una media di almeno 27/30 (per gli universitari iscritti agli anni successivi al primo).

La domanda di partecipazione può essere scaricata dai siti www.fondazionecrpt.it e www.diocesipistoia.it oppure richiesta presso l’Ufficio Caritas Diocesana di Pistoia (via Puccini, 36), il Centro di Ascolto di Pistoia (via dei Magi, 5), l’Ufficio Caritas Diocesana di Pescia (via Giusti, 1), il Centro di Ascolto di Montecatini Terme (via Mazzini, 1) dal 18 giugno prossimo. Le domande, compilate e complete di tutti gli allegati, dovranno essere inviate per raccomandata alla Fondazione Caript (via de’ Rossi 26, 51100 Pistoia) o consegnate agli uffici Caritas sopra indicati, dal 1° al 31 luglio 2018. Le graduatorie con i vincitori delle borse di studio saranno pubblicate sul sito della Fondazione entro il 15 ottobre 2018.

READY, STUDY, GO!

Con un plafond complessivo di 150mila euro, la Fondazione mette a disposizione borse di studio per il conseguimento di lauree triennali, magistrali e master di I e II livello presso università, scuole universitarie o altri istituti universitari accreditati aventi sede in Europa o negli Stati Uniti, per l’importo massimo di 10mila euro per ciascun anno di corso, 15mila euro nel caso di università americane.

Riservato quindi esclusivamente agli studenti universitari, il bando – quest’anno alla sua terza edizione – offre ai giovani residenti nella provincia di Pistoia l’importante opportunità di intraprendere o completare il proprio percorso di studi universitari all’estero, non solo per perfezionare la conoscenza di un’altra lingua, ma anche e soprattutto per acquisire qualifiche e competenze professionali e personali che arricchiranno il loro curriculum, rendendolo più appetibile sul mercato del lavoro.

READY, STUDY, GO!, infatti, è opportunità di crescita e di confronto costruttivo, come testimoniano le parole di Andrea Violante, uno dei vincitori dell’edizione 2016. La borsa di studio gli ha permesso di studiare al SAE Institute di Londra e seguire il corso di laurea in Audio Production: “Ho potuto accrescere la mia cultura musicale e professionale avvantaggiato da un ambiente internazionale dove le possibilità di crescita si manifestano costantemente” – scrive Andrea – “Le mie capacità nell’uso dell’inglese si sono enormemente rafforzate a un livello che non comprende più un utilizzo esclusivamente didattico”.

Daniil Timofeev, invece, laureato con 110 e lode in Economia Aziendale all’Università di Pisa, sta frequentando il corso universitario in Organisational Innovation and Entrepreneurship presso la Business School di Copenhagen e scrive “Sto davvero vivendo il mio sogno; questo è l’obiettivo nascosto nel mio subconscio sul quale ho lavorato negli ultimi 5 anni di università. Mi aspetta un emozionante 2018 che non avrei mai potuto né vivere né immaginare senza l’aiuto della Fondazione Caript”.

La domanda di partecipazione potrà essere presentata fino al 31 dicembre 2018, inviata per raccomandata a Fondazione Caript (via de’ Rossi 26, 51100 Pistoia).

La modulistica e il bando sono scaricabili dal sito www.fondazionecrpt.it

Info interventi@fondazionecrpt.it

Fonte: Fondazione CariPt

