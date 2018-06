Research to Business, a Siena si parla di Industria 4.0

Torna il prossimo 14 giugno a Siena, presso Palazzo del Rettorato (Banchi di Sotto 55) la III edizione di Research to Business, l''opportunità gratuita, organizzata dalla Regione in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana, rivolta alle imprese per scoprire le ultime novità della Ricerca Pubblica in tema di ‘Industria 4.0' che nell'occasione saranno rivolte esclusivamente ai settori produttivi di scienze della vita ed energia e ambiente.

In occasione della manifestazione le imprese potranno: conoscere nuovi prodotti, servizi, tecnologie e prototipi di laboratorio applicabili al contesto di Fabbrica Intelligente; partecipare alle presentazioni di prodotti, servizi e nuove tecnologie declinate per ambito produttivo; incontrare gli sviluppatori e gli ideatori di tali tecnologie/progetti in incontri mirati; approfondire l'applicabilità e i benefici specifici per la propria azienda; innovare la propria impresa in termini di prodotto e di processo.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa

