Route 66 a Martignana, al circolo Arci il raduno di moto e auto d'epoca

Si chiama “Route 66 a Martignana” ed avrà luogo domenica 17 Giugno al Circolo ARCI di Martignana (Montespertoli) con inizio alle ore 9,00. Si tratta delle seconda edizione e, dopo il grande successo che avuto la prima, svoltasi nell’estate scorsa, si è ben pensato di ripetere l’esperienza con l’aggiunta di qualche dettaglio in più, per poter fare ancora meglio e soddisfare tutti i palati. Ci si ritrova al Circolo ARCI di Martignana, in Via della Torraccia 2, tra le 9 e le 9,30 per poter espletare le pratiche di iscrizione al Raduno, il cui costo è di 10,00 Euro (la quota comprende: l’aperitivo, il gadget e la foto-ricordo dell’occasione). Alle 10,00 la partenza con questo percorso: Martignana, Casenuove, Pozzale, Empoli, Marcignana, San Miniato, Borghigiana, La Serra, Balconevisi, Palaia, Montefoscoli, Legoli, Castelfalfi, Montaione, Castelfiorentino, Ortimino e si torna a Martignana. Alle 11, 00 aperitivo presso il “Peggio Palaia”, in Via del Popolo 24 a Palaia (Pisa). Per le 13,00 è previsto il pranzo, nella tensostruttura appresso al Circolo, al prezzo di 16,00 Euro per i motociclisti iscritti, mentre tutti gli altri ne pagheranno 18,00. Menù: Antipasto toscano della casa; Penne all’arrabbiata; Grigliata mista; Contorno; Acqua e Vino. Alle 15,00 nella pista “I Tigli” sempre presso il Circolo, ci si diverte con la Ligabue Tribute Band “Radiofreccia.Pisa” Per prenotarsi al pranzo, per chi non partecipa al Raduno, basta telefonare a Monica 339 8005012, la quota da pagare è 18,00 Euro, facendolo con ragionevole anticipo. Un’occasione per tutti gli amanti delle moto, delle auto d’epoca ed anche per chi vuol trascorrere un po’ di tempo nel verde in compagnia di parenti ed amici, di vecchia data o fatti in quell’occasione

Fonte: Circolo ARCI Martignana

Tutte le notizie di Montespertoli