Seconda domenica del mese? C’è 'Nonlobuttovia', il mercatino del riuso

Seconda domenica del mese? Il mercatino del riuso e riciclo, “NonLoButtoVia”, grazie all’associazione Lilliput di Empoli vi aspetta nei locali alla Vela Margherita Hack di Avane, via Magolo. Ed è gratis!

Basta fare una tessera da 5 euro valida per tutto l’anno e prendere ciò che vi necessita: dall’oggettistica la più variegata al vestiario che torna comodo con il cambio di stagione estivo, agli strumenti elettronici/informatici grazie al lavoro dell’associazione Golem supportata da Lilliput.

Con la suddetta tessera, ogni mese, sarà possibile scegliere e prendere gratis cinque degli oggetti esposti.

Appuntamento domenica 10 giugno 2018 col mercatino del riuso effettuerà l’apertura dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

LA NOVITA’ IN QUESTO APPUNTAMENTO - A causa della mancanza effettiva di spazio, non è possibile portare altri indumenti; mentre per l’oggettistica in generale, chi vuole può portarla domenica. Quello che viene lasciato, sarà esposto nella mostra del mese successivo.

LA SFILATA – Con l’estate alle porte ‘Nonlobuttovia’ proporrà una sfilata davvero unica alla Casa del Popolo del Pozzale, in programma il 24 giugno. Chi fosse interessato e volesse partecipare, divertimento assicurato, non faccia il timido e si faccia avanti: “Nonlobuttovia” vi aspetta!

INFO E CONTATTI - Il numero a cui fare riferimento per avere informazioni, consegnare gli oggetti su appuntamento e partecipare alla sfilata diventando indossatrici o indossatori per una notte d’estate, è il numero 331 5441362. E’ possibile anche inviare una email all’indirizzo lilliputempoli@googlegroups. com .

