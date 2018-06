Sicurezza stradale, operazione 'Si Esce Sicuri' : 93 infrazioni e 5 patenti ritirate

Dalle 14 alle 18 sono stati predisposti 21 posti di controllo sulle principali arterie della circolazione cittadina con l’impiego di oltre 80 agenti e l’utilizzo anche dei dispositivi come tele-laser, scout speed, autovelox, bascule, etilometri. In tutto sono stati controllati 857 veicoli e identificate 458 persone.

Le infrazioni accertate sono state 93 con il ritiro di 5 patenti, 206 i punti decurtati. E ancora 5 i genitori multati per non aver assicurato i propri figli ai sistemi di ritenuta di sicurezza (per ciascuno di loro sanzione da 81 euro e il taglio di 5 punti/patente). Dodici i veicoli risultati senza assicurazione (con sanzione da 849 euro e sequestro ai fini della confisca) e 18 quelli non in regola con la revisione statale (169 euro). Tre i conducenti trovati alla guida senza patente perché mai conseguita (due in via Pratese e uno in piazza Gaddi): per ognuno è scattato un verbale 5.000 euro con fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. Quattro le patenti ritirate: tre perché scadute (una in via Villamagna, una in via Pratese e una al Viadotto dell’Indiano di fronte al Lotto Zero) e una straniera (statunitense) nel piazzale delle Cascine perché il titolare risiede in Italia da più di un anno (e quindi avrebbe dovuto conseguire la patente in Italia). Per tutti è scattata una multa da 155 euro. I verbali per eccesso di velocità sono stati elevati con l’utilizzo del tele laser in lungarno Aldo Moro (direttrice ingresso città). I quattro conducenti sono stati multati perché superavano il limite consentito tra 10 e 40 chilometri all’ora (169 euro e 6 punti decurtati dalla patente).

Gli agenti con le bascule portatili si sono posizionati di fronte all’ex depositeria del Lotto Zero e tra i veicoli controllati tre sono risultati con un’eccedenza di peso che superava la massa consentita indicata dalla carta di circolazione. I conducenti sono stati multati con un verbale da 169 euro ciascuno e il taglio di 3 punti-patente.

Tutti i conducenti controllati sono stati sottoposti al pre-test per l’alcolemia con esito negativo.

