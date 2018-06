Soccorso Rosso, lo Sportello sociale raddoppia

Potere al Popolo Empolese Valdelsa, dopo l'esperienza dei mesi scorsi, replica l'appuntamento degli Sportelli Sociali.

Dal mese di Giugno, infatti, ripartirà l'attività di "Soccorso Rosso", uno strumento di ascolto, inchiesta e consulenza legale rivolto a tutti i cittadini in difficoltà. L'obiettivo è quello di condividere problematiche quotidiane, individuarne le cause, al fine di organizzarsi per reclamare diritti, servizi e buone condizioni di vita.

“Soccorso Rosso – Sportello Sociale” sarà aperto il 1° e 3° lunedì del mese, dalle 15.00 alle 19.00, ad Empoli presso la Casa del Popolo delle Cascine, in via Meucci 67, ed il 2° e 4° lunedì del mese, dalle 15.00 alle 19.00, a Vinci presso alla Casa del Popolo di Sovigliana, in via Empolese 133.

Fonte: Potere al Popolo Empolese Valdelsa

