Nella serata di ieri in Pisa, i carabinieri hanno arrestato un tunisino di 25 anni, per detenzione di stupefacenti. Lo straniero, controllato d’iniziativa dai militari in Piazza dei Cavalieri, è stato sorpreso in possesso di un grammo di cocaina e un grammo di marijuana, pronti per lo spaccio. Dopo le formalità di rito, lo straniero è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa del rito direttissimo, previsto per stamane.

Fonte: Carabinieri di Pisa

