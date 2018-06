Student Party: alla consolle un bimbo di 11 anni, Giorgio DJ

Finisce la scuola e arriva lo Student Party nel centro storico di Empoli. Domani sera, sabato 9 giugno, dalle 22, è in programma l’evento dedicato a tutti gli studenti dell’Empolese Valdelsa.

Sarà una lunga giornata di musica, sempre con i giovani protagonisti. Si parte alle 16 con Empoli Musica e le varie esibizioni delle scuole di musica e le performance dei gruppi in varie location del centro storico. La manifestazione, organizzata dal Centro Attività Musicale di Empoli, prevede un gran finale intorno alle 19 in Piazza della Vittoria.

Poi la pausa per la cena e dalle 22 il DJ SET che vedrà protagonista un bambini fucecchiese di 11 anni, Giorgio Salvatici. Un talento che sta sbocciando in questo mondo. Ecco come si presenta lui stesso nel proprio sito personale: «Sono un bambino appassionato di musica, già da piccolo sperimentavo sul pc con programmi per creare musica. Ora ho 11 anni e sono diventato un piccolo dj producer, vado alle feste a suonare: faccio matrimoni, compleanni, discoteche e feste organizzate. Ho una buona attrezzatura con consolle, mixer e casse.

A casa mia, nel tempo libero, sperimento con nuovi singoli, sia canzoni edm / house / drop che canzoni normali con testo, ritornello e strofa. Faccio tutto in un piccolo studio di registrazione che mi sono creato nel retrobottega del negozio di mia madre, altrimenti nello studio di registrazione Labella , a Montelupo con Matteo Guasti». Con lui ci sarà il più esperto Matteo Biko.

ORDINANZA - Nuovo evento e nuova ordinanza sindacale per assicurare il rispetto delle norme di civile convivenza e prevenire eventuale danni alla pubblica incolumità e al decoro urbano, tutelando sia le persone che il territorio: si tratta del divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bicchieri, bottiglie o confezioni in vetro e in lattine nell’area dove si terrà domani sera la festa.

Visto che l’abbandono nelle aree pubbliche o di uso pubblico di bottiglie o bicchieri di vetro, nonché gli eventuali frammenti di vetro, può costituire un pericolo per le persone presenti è stato fatto divieto dalle 20 alle 2 della notte, nella zona dell’evento e in tutto il Giro d’Empoli.

Ecco nel particolare i termini del divieto: a qualunque attività autorizzata alla somministrazione di alimenti e bevande, a qualunque attività di commercio dei prodotti alimentari e, in genere, a tutte le attività abilitate alla vendita di bevande in vetro e in lattine di vendere per asporto bevande in bicchieri, bottiglie e, comunque contenitori di vetro e in lattina.

La somministrazione e il consumo di bevande in bicchieri o bottiglie di vetro o in lattina potrà essere effettuata solo all’interno del locale, la vendita, per asporto, di bevande potrà essere effettuata soltanto in bottiglie di plastica.

È vietato allo stesso modo a chiunque introdurre, anche se a titolo gratuito, e consumare, in luoghi pubblici, di uso pubblico e comunque aperti al pubblico, bevande contenute in bicchieri o bottiglie di vetro e in lattine e di abbandonare i questi contenitori fuori dagli appositi raccoglitori.

VIABILITÀ - Per quanto riguarda la viabilità saranno chiuse Via Tinto da Battifolle da Via Socco Ferrante verso Piazza della Vittoria a partire dalle 20.30 e quindi anche Via Roma e tutta la circolazione nella piazza.

In Via Socco Ferrante ci sarà il divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli e così anche in piazza della Vittoria a partire dalle 19. È prevista anche la direzione obbligatoria a destra su Via Carrucci per chi arriva verso la Piazza da Via Curtatone e Montanara.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

