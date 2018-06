Terminato il Laboratorio di Pittura all'Enriques

Si è appena concluso presso l’istituto Statale di Istruzione Superiore “F. Enriques” di Castelfiorentino il Laboratorio di Pittura dell’anno scolastico 2017/2018, coordinato dal Prof. Cosmo Damiano Molfetta e dalla Prof.ssa Tiziana Viviani e realizzato con la collaborazione delle educatrici Irene Belli, Giulia Fioravanti e Sara Spini: un laboratorio sperimentale (iniziato l’anno scorso) che si è svolto ogni settimana con un incontro pomeridiano ed è stato contrassegnato, quest’anno, anzitutto dall’inclusività. Vi hanno partecipato infatti studenti diversi tra loro non solo per l’indirizzo di studio, ma anche per le caratteristiche e le necessità individuali.

Obiettivo principale del Laboratorio: favorire in ogni ragazzo l’espressione di se stesso e le sue peculiari capacità creative attraverso l’attività artistica a partire dalla ricerca di immagini e rivolgendo un’attenzione particolare all’uso del colore. All’origine di questo specifico progetto vi è infatti la convinzione che l’attività artistica e la creatività che le è propria siano strumenti essenziali per facilitare la comunicazione non verbale e dare libero corso all’espressione di emozioni, sentimenti, pensieri, ricordi, con ricadute inevitabili e preziose sulla competenza comunicativa e segnatamente sulle capacità di lettura e fruizione delle immagini. E, più in generale, sulla capacità di pensare in modo creativo, originale, non vincolato né inibito da modelli preesistenti e autorità esterne. È, questa, una capacità che la scuola ha il privilegio di poter contribuire a formare.

Quello di pittura è stato un laboratorio “sperimentale” nel senso autentico del termine: ricerca, sperimentazione di varie possibilità, affinamento della capacità di individuare quelle più fertili e di non scoraggiarsi di fronte ai tentativi non riusciti. Lavorando manualmente sia da soli sia in gruppo con un impegno rivolto alla creazione di qualcosa di nuovo in cui ognuno possa dare il proprio, personale contributo e riconoscere al contempo quello di ogni altro.

Apprendimento cooperativo e didattica della creatività: questi i cardini del Laboratorio di Pittura. I cui frutti sono concreti e visibili a tutti: i murales realizzati dagli studenti abbelliscono ora alcuni spazi interni dell’Istituto.

Fonte: I.S.I.S. "F. Enriques" Castelfiorentino

