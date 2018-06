Tiro con l'arco per non vedenti e disabili motori: primo torneo a Pistoia

Domenica 10 giugno dalle 10 nella splendida Piazza del Duomo a Pistoia al via la prima edizione del Trofeo “Lorenzo Biava” di tiro con l’arco riservata ad arcieri non vedenti e disabili motori. L’evento patrocinato dalla Regione Toscana, Comune di Pistoia, CONI Regionale, CIP Toscana e sotto l’egida della Fitarco, vede la collaborazione della sezione territoriale di Pistoia dell' UCI, Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti nonché di importanti realtà del territorio pistoiese. La manifestazione organizzata dagli Arcieri del Micco in collaborazione con il Comitato Regione Toscana della Federazione Italiana di Tiro con l’Arco vedrà nella splendida Piazza del Duomo, la sfida di arcieri ed arciere appartenenti alle categorie visually impaired 1 (non vedenti) e visually impaired 2/3 (ipovedenti). In gara anche arcieri paralimpici delle altre categorie arco ricurvo, arco compound e W1. La manifestazione intitolata a Lorenzo Biava, arciere non vedente precursore del tiro con l'arco per non vedenti, il primo ad aprire la strada alle successive generazioni di atleti visually impaired che per l’occasione presenzierà l’evento. Nel corso della manifestazione vi sarà la possibilità per tutti di provare il tiro con l'arco, l'evento è ad ingresso libero con cerimonia di apertura alle 10 con le autorità cittadine"

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Pistoia