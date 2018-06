Turismo, Concia: “Importante lavorare insieme per delocalizzare i flussi”

“Ringrazio Camera di Commercio di Firenze per l’impegno concreto per la delocalizzazione e la destagionalizzazione dei flussi turistici, obiettivi su cui come Amministrazione stiamo lavorando da tempo e in cui crediamo molto”. L’assessora al turismo, marketing territoriale, fiere, congressi, e attrazione di investimenti Anna Paola Concia ringrazia pubblicamente Camera di Commercio che questa mattina ha presentato gli undici progetti vincitori del bando mirato alla valorizzare di tutto il territorio metropolitano per il quale ha stanziato 659mila euro. “Grazie a questi progetti – ha aggiunto Concia – si promuovono le bellezze dell’interland e dei luoghi meno conosciuti ma comunque bellissimi. Per questo importante lavoro ringrazio la Camera di Commercio e invito le altre istituzioni, fondazioni, e associazioni fiorentine a seguire questa linea e a lavorare tutti nella stessa direzione”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

