Turismo, Parrella: "Estenderemo gli incentivi sugli affitti. Progetti per le frazioni"

"Turismo, ambiente e centri storici sono al centro del programma della nostra lista Santa Maria a Monte Viva che nella scorsa legislatura ha impresso un cambio di passo significativo nel settore turistico-commerciale. Il nostro territorio, ricco di storia e di bellezze naturali, oggi può continuare a sviluppare la valorizzazione turistica di ciascuna località grazie agli strumenti urbanistici messi in campo. Abbiamo definito le vocazioni di ogni zona ricucendo il tessuto edilizio, prevedendo nuove aree a verde e a parcheggio, salvaguardando l'ambiente e eliminando le troppe aree fabbricabili previste.

A partire da questo, siamo pronti ad estendere gli incentivi sugli affitti turistici all'intero territorio comunale e ad istituire forme di consultazione della cittadinanza sull'attuazione delle previsioni urbanistiche.

Proseguiremo la valorizzazione dei prodotti tipici come la patata Tosca e l’olio, il recupero degli edifici nei centri storici, la riqualificazione delle piazze, la messa in rete degli itinerari escursionistici, con iniziative nuove come i gruppi di cammino in collaborazione con le associazioni locali e le guide specializzate per facilitare la conoscenza del territorio.

Per S. Maria a Monte e Montecalvoli vogliamo realizzare un percorso pedonale di collegamento fra i due centri e amplieremo il progetto SMAM, Il borgo che vorrei destinato all'apertura di attività turistiche ed esercizi commerciali e altre iniziative come La città sotterranea fatta di cisterne, cunicoli e cantine per promuovere le bellezze nascoste dei nostri borghi.

Teatro, Biblioteca, Osservatorio Astronomico di Tavolaia, Punto turistico e Museo Casa Carducci, Museo civico Beata Diana Giuntini e del parco archeologico della Rocca, devono essere valorizzati con iniziative culturali, in collaborazione con le associazioni che saranno coinvolte nella realizzazione di un programma annuale per la promozione del Comune.

Dovrà continuare il processo di riqualificazione delle zone collinari con la ricerca di aree sportive, spazi gioco per i bambini e di parcheggio e la valorizzazione dei percorsi di camminamento in collina e in pianura (già individuati dallo Strumento urbanistico dal marzo 2017).

Nel nostro Comune, la forte identità delle frazioni e delle varie località rappresenta il motore del futuro sviluppo turistico, commerciale e anche produttivo, riunite in una cornice unica, dove l'Amministrazione e i cittadini collaborano per migliorare la qualità della vita e la capacità attrattiva di nuove imprese".

Ilaria Parrella, candidato sindaco Santa Maria a Monte Viva

