Bagno a Ripoli, nuovo asfalto per via Roma

Via Roma si rifà il look e chiude al traffico per due notti. Da domani, martedì 12 giugno, a giovedì 14, dalle ore 21 alle 6, circolazione vietata nel tratto della Sp1 compreso tra l'intersezione con via di Cent'anni e l'intersezione con via di Terzano per lavori di riasfaltatura. La viabilità sarà consentita per via di Terzano e via del Carota dal lato del centro abitato di Osteria nuova. Viabilità alternativa: collegamento San Donato – Bagno a Ripoli per entrambe le direzioni di marcia, dal centro abitato di Antella via Peruzzi – via dell'Antella – via di Ritortoli.

Il ripristino del manto stradale sarà effettuato da Publiacqua, a conclusione del primo lotto di interventi che complessivamente comporterà la sostituzione della rete idrica lungo via Roma tra la località la Fonte e la sede dei Carabinieri all'incrocio con via Matteotti, avviato nei mesi scorsi, per un valore complessivo di quasi un milione di euro.

Nel tratto compreso tra via del Carota e il civico 348 di via Roma, nel mese di luglio, in date ancora da concordare, Enel dovrà effettuare alcuni scavi di adeguamento cavidotto. Quel tratto, per il momento, non sarà dunque volutamente asfaltato per consentire le lavorazioni. Una volta chiuso il cantiere, Enel provvederà a completare l'asfaltare del tratto di via Roma, interessato dal suo cantiere. Per concludere così, anche con una riqualificazione estetica del manto stradale, gli interventi di potenziamento dei sottoservizi sulle colline di Bagno a Ripoli.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio Stampa

