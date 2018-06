Colpì un tifoso nei bagni del Castellani: daspo di 5 anni per un fucecchiese

Aveva colpito con un pugno un tifoso dell'Empoli perché aveva aperto la porta del bagno mentre stava facendo i suoi bisogni. Per questo un fucecchiese classe '83 ha ricevuto un Daspo per 5 anni con obbligo di firma in commissariato.

Il fatto era successo allo stadio Castellani di Empoli durante il match contro la Salernitana. Gli uomini del commissariato di Empoli, guidati dal dirigente Francesco Zunino, hanno richiesto il Daspo: da parte della vittima dell'aggressione non era partita la querela.

L'autorità giudiziaria ha dato l'ok dopo l'assenso del questore di Firenze. Il daspato aveva già ricevuto un provvedimento simile nel 2009 per la durata di 3 anni.

Tutte le notizie di Empoli