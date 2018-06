Comitato Cittadino Elettorale CambiaMenti, oltre 100 adesioni. Ieri la raccolta fondi

Continua ad interessare e ad appassionare il lavoro del Comitato Cittadino Elettorale CambiaMenti, rispetto al quale sempre più cittadini si stanno dimostrando incuriositi. Ad oggi si contano già oltre le 100 adesioni al progetto che, come si può evincere dal nome, mira ad un cambiamento deciso del nostro governo locale. Marco Caneschi, Ilaria Gallo, Adele Lapi, Gianluca Santaniello, Carlo Pintarelli, Daniele Spadoni, Rita Scali, Emiliana Vittori, Francesco Corrieri, Gianluca Couston, Laura Torraca, Graziella Zanini : sono solo alcuni dei tanti cittadini che hanno deciso di impegnarsi attivamente in questo progetto lanciato, solo qualche mese fa, da un gruppo di 10 promotori che si è impegnato a creare le basi di questo cambiamento attraverso tutta una serie di incontri decentrati nelle diverse frazioni del Comune, con lo scopo di raccogliere suggerimenti ed idee per la progettazione e la stesura di quello che sarà il programma di una futura lista civica per le elezioni amministrative del prossimo 2019.

L’interesse rispetto al Comitato è evidente anche dal successo delle occasioni conviviali organizzate in passato, così come quello dell’apericena tenutasi ieri sera nella splendida cornice de Il Casale a San Miniato: una bellissima serata, durante la quale è stato possibile approfondire la conoscenza di coloro che portano avanti il lavoro del Comitato così come le linee guida che si stanno seguendo nella progettazione del cambiamento. L’apericena, grazie alla quale siamo riusciti a reperire fondi che saranno investiti totalmente per le future iniziative, è stata l’avvio di questa prima Estate di CambiaMenti, che ci vedrà impegnati in molti momenti di incontro e confronto.

Vi invitiamo a rimanere in contatto con noi attraverso la nostra pagina Fb, Instagram oppure visitando il nostro sito internet www.comitatopromotorecambiamenti.flazio.com