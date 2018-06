Il dottor Ugo Bianchi riceve il premio 'Montopoli per sempre'

Siamo a proporTi l' invito alla cerimonia di premiazione del dott. Ugo Bianchi . L'Associazione Culturale " Arco di Castruccio" gli ha infatti attribuito il premio. "Montopoli per sempre" per le doti di profonda umanità , grande competenza professionale, dedizione al Paese in cui è nato e vissuto. E' stato il Dottore per antonomasia, il medico di tutti; ha svolto la sua attivita' per più di 50 anni, coltivando contemporaneamente molti interessi, dalla pittura alla cultura locale, mantenendo vivo e costante l'amore per le cose belle.

Sarebbe, per noi dell'Associazione e per quanti parteciperanno, non soltanto un onore la Tua presenza, ma anche un modo per dare testimonianza del valore da attribuire a chi si dedica , senza riserve, per anni , alla cura degli altri. La premiazione avverrà Sabato 16 Giugno, dopo la Santa Messa , quindi alle 18,30 circa, presso il Giardino del Museo Civico Palazzo Guicciardini.

