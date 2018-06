Edificio non sicuro: evacuate le famiglie

I vigili del fuoco di Montecatini Terme, sono intervenuti in Comune di Massa e Cozzile, località Vangile, per la verifica statica del tetto di una civile abitazione di due piani fuori terra. A causa delle lesioni riscontrate su parte del tetto, la squadra ha provveduto a mettere in sicurezza l'abitazione e a far evacuare gli inquilini all'interno, tra cui anche una signora anziana ed allettata. L'assistenza e la sistemazione provvisoria della famiglia è stata curata dal sindaco di Massa e Cozzile anch'essa presente sul posto insieme alla Polizia Municipale.

