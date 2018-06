Era stato espulso, fa rientro a Empoli illegalmente dopo un anno: in carcere

Un volto purtroppo conosciuto aveva fatto di nuovo il suo ingresso a Empoli, nonostante fosse stato accompagnato all'aeroporto di Fiumicino a Roma il 23 marzo 2017 per essere riportato in madre patria. Invece A.A., 29enne tunisino senza fissa dimora e con un carico di reati riguardanti lo spaccio, furti, ubriachezza molesta e reati contro il patrimonio, è stato avvistato ieri dalla polizia di Empoli in piazza Guido Guerra nella giornata di ieri, venerdì 8 giugno. L'uomo ha candidamente ammesso che, dopo aver fatto ritorno in Tunisia, era riuscito ad avere un 'passaggio di fortuna' per tornare in Italia senza passare dai consueti controlli degli sbarchi. Così, a suo dire da un mese a questa parte, era riuscito a ritornare a Empoli per proseguire le sue attività illecite. Infatti era stato trovato con 10 grammi di hashish, poi sequestrati. È scattato l'arresto immediato e questa mattina alle 10 si è tenuto il processo per direttissima. L'imputato ha chiesto i termini a difesa e il processo si terrà il 6 luglio prossimo. Nel frattempo è stato trasferito nel carcere di Sollicciano ed è già stato dato il nulla osta per il rimpatrio. Ciò significa che una volta che sarà concluso il processo, verrà rispedito in Tunisia. A suo carico si aggiungerà anche una denuncia per minacce visto che nel trasferimento nella casa circondariale ha proferito intimidazioni verso un agente.

