‘Falso mimo’ mostra le parti intime ai turisti: denunciato

‘Falso mimo’ denunciato dalla Polizia municipale per atti osceni in luogo pubblico e travisamento: è avvenuto oggi pomeriggio, intorno alle 14.30, sul Ponte Vecchio. Gli agenti della pattuglia della zona centrale hanno fermato un ‘falso mimo’, una 24enne di nazionalità romena con il volto truccato di bianco in modo da renderlo irriconoscibile. La ragazza è stato vista dagli agenti mentre si alzava la gonna davanti a numerosi turisti, facendo vedere le parti intime.

Gli agenti della Polizia municipale si sono subito avvicinati alla donna e l’hanno condotta negli uffici di via delle Terme per l’identificazione. Dai controlli è risultata una senza fissa dimora nota alle forze dell’ordine. Per lei è scattata una denuncia per atti osceni in luogo pubblico e per travisamento.

Fonte: Comune di FIrenze - Ufficio Stampa

