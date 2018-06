Giovanisì in tour a Fucecchio: appuntamento all'auditorium La Tinaia

Martedì 12 giugno alle 16 presso l'Auditorium La Tinaia (Parco Corsini) a Fucecchio è in programma la 10° tappa di "Giovanisì in tour: il progetto raccontato dai giovani toscani", format informativo di Giovanisì sul territorio toscano in cui i protagonisti sono alcuni degli oltre 256.000 beneficiari del progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

L'evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Fucecchio e il Centro InformaGiovani e Servizio territoriale per l’impiego di Fucecchio - Rete Informagiovani Valdarno.

A raccontare le opportunità di Giovanisì saranno i giovani beneficiari affiancati dallo staff del progetto regionale. Modera l’evento Davide De Crescenzo, direttore di intoscana.it

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Fucecchio

