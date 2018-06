Il diario della polizia regalato agli studenti di Empoli e Certaldo

Delle 50mila copie del diario firmato dalla Polizia di Stato distribuite in tutta Italia, alcune centinaia sono state donate nei territori dell'Empolese Valdelsa negli scorsi giorni. Gli uomini del commissariato di Empoli hanno fatto visita ad alcune scuole elementari di Empoli e a tutte quelle di Certaldo. In occasione della Scuola del Tifo, evento che coinvolge i più piccoli grazie all'Unione Clubs Azzurri, il dirigente Francesco Zunino ha fatto un breve saluto con gli alunni di Certaldo.

L'agenda 'Il mio Diario' nasce in collaborazione con il Miur e il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Partner anche il gruppo bancario Bnl Paribas. Il diario scolastico affronta temi sensibili in modo giocoso, per aiutare l'apprendimento fin da piccoli. In ordine sono la Costituzione italiana con i principi fondamentali, i pericoli della rete, il rispetto della donna, i botti di fine anno, i diritti dell’uomo, il fenomeno del bullismo, il valore dello sport, la Polizia di Stato, l’educazione alimentare e un breve cenno sull'economia.

