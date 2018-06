Cerimonia in ricordo di Lelio Lagorio, l'intervento del sindaco

“La figura di Lelio Lagorio è stata ricordata senza retorica e da varie angolazioni, con testimonianze importanti, anche da parte della famiglia e dal pubblico". Presente in Sala del Maggior Consiglio anche la moglie, Vanna Vannucchi e la figlia, Silvia Lagorio, assieme a proprio figlio. "Con il "Dizionario di Volterra" e l'opera "Il lungo cammino di Volterra", Lagorio, con la capacità di sintesi che lo contraddistingueva, ha lasciato alla comunità del Volterrano, oggi rappresentata nel senso più ampio anche dal sindaco di Castelnuovo Alberto Ferrini, ciò che secondo un proverbio cinese, si può sperare di lasciare in eredità ai propri figli, ossia le radici e le ali. Al termine della bella e partecipata cerimonia ho proposto quindi ufficialmente di iniziare a lavorare anche per il conferimento della civica benemerenza alla sua memoria". Alla cerimonia hanno predominante anche il presidente del Consiglio regionale della Toscana Eugenio Giani e a sorpresa e Enrique Barón Crespo politico spagnolo, ex ministro ed ex presidente del Parlamento Europeo.

