La Polisportiva Avane compie 70 anni

Quest’anno l’A.S.D. Polisportiva AVANE compie 70 anni. Dal 1948 presente sul territorio con la voglia e l’ambizione di tenere unite persone con passioni comuni.

Mercoledì 13 giugno 2018 alle ore 20 presso lo spazio "LA VELA MARGHERITA HACK - Via Magolo - Avane - ex mercato ortofrutticolo" adiacente al Campo Sportivo "Lido Gavazzi", si terrà la cena di fine anno ed in questa occasione festeggeremo questo importante "compleanno" per il quale siete invitati a partecipare - info e prenotazioni 3400813632.

Per dare una rinfrescata a questa "settantenne" abbiamo deciso, con coraggio e consapevolezza, di effettuare qualche lavoro alla struttura, su tutti, il rifacimento del campo centrale con l'installazione dell'irrigazione automatica ed il ripristino del terreno con semina totale dell'erba.

I festeggiamenti continueranno pure in seguito, di fatto dal 28 giugno al 1 luglio si terranno i seguenti eventi:

Giovedì 28 giugno 2018 - dalle 19 alle 21 TORNEO "AMICIZIA PER SEMPRE" - con RISTORAZIONE ATTIVA

Venerdì 29 giugno 2018 - alle ore 19 fischio d’inizio del 3° MEMORIAL I’RARO – torneo 24 h di calcetto a 7 – 16 squadre

Venerdì 29 giugno 2018 - dalle ore 19,30 APERICENA sotto la VELA con musica dal vivo dei “SENZA VERGONGA"

Sabato 30 giugno 2018 – ore 19 fine del 3° MEMORIAL I’RARO - PREMIAZIONE

Domenica 1 luglio 2018 – dalle ore 9 alle ore 12 - RADUNO AUTO D’EPOCA con escursione sulle colline dell’Empolese Valdelsa, a seguire pranzo al Circolo ARCI di Avane – info e prenotazioni 3479497231

Ci teniamo a ringraziare tutti coloro che nel tempo hanno dedicato tempo, energie e risorse, perché grazie a tutto ciò ed alla collaborazione di tante persone è stato possibile arrivare fin qui raggiungendo un traguardo importante.

La missione è quella di continuare ad essere una grande comunità legata da un pallone ma, soprattutto, da valori condivisi. A fianco delle famiglie e della scuola per contribuire a tracciare un buon percorso di vita ai giovani in un’esperienza sportiva completa ed educativa le cui basi sono il rispetto delle regole, la condivisione, la collaborazione, la passione, l'impegno, la disciplina, la conoscenza del proprio corpo e delle proprie emozioni ed il piacere e la felicità di praticare il gioco del calcio.

Buon Compleanno Polisportiva AVANE e 70 volte grazie a tutta la famiglia GIALLO NERA.

Fonte: Ufficio Stampa

