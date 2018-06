Ombre tra sogno e mito: tutto pronto per la XXII edizione del Festival Internazionale

La XXII edizione del Festival Internazionale delle Ombre, rassegna diretta da Marcella Fragapane, è pronta a stupire adulti e bambini con tre spettacoli di grande impatto visivo ed emotivo che si intrecciano sul filo di una nuova narrazione in bilico tra l’onirico e il mitologico. Si comincia Giovedì 14 giugno alle ore 21.30 al Teatro Politeama (Sala Maggiore) con “Anima Blu”, lo spettacolo della Compagnia Tam Teatro Musica, che utilizzando un linguaggio sospeso tra immagine e suono, dal forte impatto visionario e comunicativo, ci accompagna in un viaggio nella poesia e nell’emozione dei quadri di Marc Chagall. Le immagini oniriche emergono dall’interiorità del poeta-pittore e prendono forma in icone fantastiche, fra sogno e realtà. (Ingresso: € 15 - per bambini e ragazzi fino a 14 anni € 5).

Venerdì 15 giugno la Rocca di Staggia Senese farà da scenografia naturale all’anteprima toscana dello spettacolo “Didone e Enea“ della Compagnia torinese Controluce: storia d’ amore e d’abbandono musicata dal compositore inglese Henry Purcell alla fine del Seicento, uno spettacolo che mixa sapientemente musica, canto e ombre, in cui il mito, raccontato da Virgilio si stempera e si confonde nella fiaba (ore 21.45 ingresso: € 10 - per ragazzi fino a 14 anni € 5).

Sabato 16 giugno, alla Rocca di Staggia Senese, la Compagnia Teatro C’Art chiude il festival internazionale delle Ombre con “Rosa”: uno spettacolo nato dall’ironica sensibilità di Teresa Bruno, delicato, rosso e pungente che si muove sul filo della comicità, portando alla ribalta una donna clown che si rivela in tutte le sue forme e nelle sue evoluzioni spericolate. Intenso, provocatorio, emozionante. (Ingresso: € 8 - per bambini e ragazzi fino a 14 anni € 3).

Piazze d'armi e di città è organizzato dal Comune di Poggibonsi con la Fondazione Elsa con il patrocinio della Regione Toscana e della Provincia di Siena. Il cartellone è realizzato con le associazioni Staccia Buratta, Amici di Staggia, Arci Blue Train Club, Music Pool Associazione culturale Timbre, AdArte, Associazione Culturale Started, ViaMaestra, Fondazione Rocca di Staggia e PAN URANIA SPA come main sponsor.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Poggibonsi