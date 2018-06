Poggianti (Centrodestra) a Cortenuova: "Si intervenga in via Piano all'Isola. Serve la nuova bretella"

Il consigliere comunale del Centrodestra per Empoli Andrea Poggianti ha incontrato oggi i residenti di via piano all'Isola nella frazione di Cortenuova, denunciando le condizioni dell'asfalto, le continue perdite di acqua e il traffico eccessivo. Sulla via, larga 3 metri circa, vivono una cinquantina di persone in 12 abitazioni.

"Si tratta di una strada vicinale ad uso pubblico utilizzata come bretella per evitare la SS67 e giungere a Serravalle e durante le partite dell'Empoli il traffico viene volutamente indirizzato su questa strada", spiega Poggianti che poi denuncia "la presenza di una perdita d'acqua che va avanti da oltre una settimana, una delle tante avvenute anche in conseguenza del rifacimento del campo sportivo e dell'adeguamento dell'impianto di riscaldamento". Su questo ultimo punto Poggianti spiega: "Il problema è a monte, il Comune avrebbe dovuto valutare l'impatto dell'adeguamento anche sul contesto urbano, cosa che non ha fatto".

Poi il nodo centrale del problema: "Stiamo aspettando che l'Empoli Calcio realizzi finalmente la bretella che potrebbe risolvere il problema. Si tratta però di un'opera importante per la cittadinanza che il sindaco Barnini avrebbe dovuto mettere nel piano delle opere pubbliche. Non è concepibile che si attenda l'azione di un privato per risolvere un problema che crea disagio alla cittadinanza"

Il consigliere ha quindi annunciato la presentazione di una mozione ai fini di mettere mano alla manutenzione straordinaria della strada e verificare con Acque spa lo stato delle tubazioni pianificando eventualmente una sostituzione. Infine la mozione chiederà al sindaco l'immediata creazione di uno studio di fattibilità per la nuova bretella che da Serravalle conduce alla superstrada.

